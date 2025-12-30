Ä¹Ìî¸©¾®³¤Ä®½Ð¿È¤Ç±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¿·³¤À¿¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢º´µ×»ÔÆâ¤Ç·úÀß¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è´Û¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤¬£²£°£²£·Ç¯¤Ë±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï£²£¶Ç¯²Æº¢¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ñºà²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢·úÀß·×²è¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±»Ô¤Ç¤Ï£²£³Ç¯£¹·î¡¢º´µ×ÃÏ°è¤ÇÍ£°ì¤Î±Ç²è´Û¤À¤Ã¤¿¡Öº´µ×¥¢¥à¥·¥Í¥Þ¡×¤¬»ÜÀß¤ÎÏ·µà²½¤Ë¤è¤êÊÄ´Û¡£ÃÏ°è¤«¤é±Ç²è´Û¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿·³¤´ÆÆÄ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ö£Ã£×£Æ¡×¡ÊÅì