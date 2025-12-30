°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¤ÇÈª¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÁÒ¸Ë¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¡¢1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈª¤ÎÃæ¤ÎÁÒ¸Ë¤¬Á´¾Æ 1¿Í»àË´ À­ÊÌ¤äÇ¯Îð¤ÏÉÔÌÀ ¤Ê¤¼²Ð¤¬½Ð¤¿¡©·Ù»¡¡¦¾ÃËÉ¤¬¸¶°øÄ´¤Ù¤ë °¦ÃÎ¡¦Åì³¤»Ô ¤­¤ç¤¦¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢Åì³¤»Ô²ÃÌÚ²°Ä®¤ÇÈª¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÁÒ¸Ë¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ ¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤ò»ß¤á¤¿ÃËÀ­¤¬²Ð»ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤ÆÄÌÊó¤·¡¢¾ÃËÉ¼Ö7Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ²Ð¤ÏÄÌÊó¤«¤é¤ª¤è¤½30Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢ÁÒ¸Ë¤ÏÁ´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«