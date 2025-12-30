¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬12·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾®»ù¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿6ºÐÌ¼¤ÎÆ÷¤¤¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Î¾¿Æ¤ÎÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤Ë±þ¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ®ÉÂÃæ¡¢¸µµ¤¤ËÈô¤ÓÄ·¤Í¤ëÌ¼¤Î»Ñ¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¡ÖË´¤­