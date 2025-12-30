Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Î½ªÃÍ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ5Ëü±ß¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£30Æü¤ÎÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢5Ëü339±ß48Á¬¤Ç¡¢2024Ç¯Ëö¤Î½ªÃÍ¤ÈÈæ¤Ù1Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÇ¼²ñ¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¡§ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¡¢Áö¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤ÆÁö¤êÈ´¤¤¤Æ¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹2025Ç¯¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬4·î¤Ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤­ÉÔ°Â¤«¤é¡¢3