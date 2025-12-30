¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËè½µ·îÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿²ÏÂ¼³ðæÆ¤¬12·î29Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤­¡×½Ð¿È¥¤¥±¥á¥ó¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Î¼ç¿Í¸ø¤ß¤¿¤¤¡×¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¿·¥Ø¥¢¢¡²ÏÂ¼³ðæÆ¡¢¿·¥Ø¥¢¥«¥é¡¼ÈäÏª15Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á3²ó¤·¤ÆÈ±¿§ÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥ê¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¦·Ð²á¤òÈäÏª¤·