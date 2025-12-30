¿·Ç¯¤Î¸Þ¹òË­¾÷¤Ê¤É¤ò´ê¤¦Âç¶ÀÌß¤¬¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¤ËÊôÇ¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¤ËÂç¶ÀÌßÊôÇ¼ ½Å¤µ450¥­¥í¤È70¥­¥í ·×3´ð¤òÃ´¤¤¤Ç¡Ä¶À³«¤­¤Ï¿·Ç¯1·î9Æü ¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×Ì¾¸Å²° Âç¶ÀÌß¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎÇÀ¶È´Ø·¸¼Ô¤Çºî¤ëÃÄÂÎ¤¬¡¢¿·Ç¯¤Î¸Þ¹òË­¾÷¤äÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¤¡¢ËèÇ¯¡¢ÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ì¾¸Å²°¤ÎÇ®ÅÄ¿ÀµÜ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤Ë¡Èï¤ËÈ­´¬¤­»Ñ¤Î¤ª¤è¤½300¿Í¤¬¡¢Âç¤­¤Ê¶ÀÌß¤òÃ´¤¤¤Ç»²Æ»¤ò¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·¤Ï¡¢¤â¤Á