²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯¡£µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤â¤¹¤ì¤ÐÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£12·î30Æü¡¢¿À¸Í¤ÏGK¥ª¥Ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¦¥ª¥Ó¥ó¥Ê¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤òÈ¯É½¡£28ºÐ¼é¸î¿À¤Ï¿À¸Í¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºßÀÒ¤·¤¿£²Ç¯´Ö¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ