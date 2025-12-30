ÃË¤Î»Ò¤Î»à°ø¤Ï¡¢ÃâÂ©»à¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤È¤È¤¤¡¢ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤ÎÄ«Î¤Àî²¹Àô¥¹¥­¡¼¾ì¤Ç»¥ËÚ»Ô¤Î¸åÆ£Èô¸þ¤Á¤ã¤ó5ºÐ¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤¹¤­´Ö¤Ë±¦ÏÓ¤ò¶´¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢Èô¸þ¤Á¤ã¤ó¤Î»à°ø¤ÏÃâÂ©»à¤Ç¡¢¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë±¦ÏÓ¤ò¶´¤Þ¤ì¤¿ºÝ¡¢°áÉþ¤â°ì½ï¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¼ó¸µ¤ò°µÇ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£