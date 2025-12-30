¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï30Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬ÍèÇ¯1·î4¡Á7Æü¤ÎÆüÄø¤ÇÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬¾·ÂÔ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼óÇ¾¤Ïº£Ç¯11·î¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤¿´Ú¹ñ¡¦·Ä½£¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£