¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ô¤Ç28Æü¡¢¹ñÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¥È¥ó¥Í¥ëÆþ¤ê¸ý¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿30ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï½½ÆüÄ®»Ô¸¤Éú¤Î¹ñÆ»253¹æ¸¤Éú¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¶á¤¯¤Ç¤¹¡£28Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢½½ÆüÄ®»ÔÃ÷Åç¤Ë½»¤àÈÄ¶â¶È¤ÎÃËÀ­¡Ê30¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬¡¢Æ»Ï©¤Î³°¤Ë°ïÃ¦¤·¥È¥ó¥Í¥ëÆþ¤ê¸ý¤ÎÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤Ï³°