¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥´¥ë¥Õ¤ò°¦¤·¡¢Âç¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í4¿ÍÃøÌ¾¿Í¤¬¼ñÌ£¤ò¸ì¤ëÌ¾Êª¥³¥é¥àËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë»àµî¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò¼Å¤ÖÆÃ½¸µ­»ö¤Ê¤É¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£ÆÉ¤à¤È¤Þ¤¿ÀÚ¤Ê¤µ¤ÏÁý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÀ¸Á°¤Î¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿»Ñ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ç¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥àµ­»ö¤Ç¤¢¤ë¡£¾¼ÏÂ¤Îº¢¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥ã¡¼¡×¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Ï¥³¥é¥à¥³¡¼¥Ê¡¼TEMPOÆâ¤Î¡Ö¥Ñ¥¹¥¿¥¤¥à¡×¡¢Æ±¡Ö¥Þ¥¤¥ª