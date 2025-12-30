30Æü¤Î¹ñºÄ»Ô¾ì¤Ç¡¢Ä¹´ü¶âÍø¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¿·È¯10Ç¯ºÄ¡Ê380²óºÄ¡¢É½ÌÌÍøÎ¨1.7¡ó¡Ë¤Î½ªÃÍÍø²ó¤ê¤ÏÁ°Æü¤è¤ê0.015¡ó¹â¤¤2.070¡ó¤À¤Ã¤¿¡£Æü¶ä¤¬º£¸å¤âÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤«¤é¹ñºÄ¤¬Çä¤é¤ì¡¢Íø²ó¤ê¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£Âçºå¼è°ú½ê10Ç¯¹ñºÄÀèÊª¤ÎÃæ¿´¸Â·î¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯3·î¤­¤ê¤Ï20Á¬°Â¤Î132±ß41Á¬¤À¤Ã¤¿¡£