NGT48¤Î5´üÀ¸¡¢Ã«¸ýÍÛ¹á¡Ê19¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÆüËÜ²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1¡¢2µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ã«¸ý¤Ï¡Ö¹ç³Ê¤Ï¤®¤ê¤®¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£11·î¤Ë¼õ¸³¡£1¡¢2µé¤È¤âÀµÅúÎ¨70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÁ°¸å¤Î¹ç³Ê´ð½à¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£1µé¤Ï²½¾ÑÉÊ¤ÎÃæ¿È¤äÀ®Ê¬¡¢°ÂÁ´À­¡¢Ë¡Î§¤Ê¤ÉÀìÌçÃÎ¼±¤òÉ¬Í×¤È¤·¡¢2µé¤Ï¥á¡¼¥¯¤ÎÊýË¡¤äÈ©¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÀ¸³è½¬´·¤Ê¤É¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤òÌä¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢Æ±»þ¼õ¸³¤¬²ÄÇ½¡£º£¸å¤Ï¸¡Äê¤ÎºÇ¾å°Ì¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÆÃµé¤ò¼õ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×