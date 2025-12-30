TOMORROW X TOGETHER¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSSS (Sending Secret Signals) (feat. HYDE)¡×¤ò2026Ç¯1·î26Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§TOMORROW X TOGETHER¤¬¡ÈÌóÂ«¡É¤Î°ÕÌ£¤òÃµ¤¹Î¹5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØACT : TOMORROW¡Ù³«Ëë――ºë¶Ì¸ø±é¥ì¥Ý¡Ë TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢ËÜÆü12·î30Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤Î¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖSSS (Sending Secret Signals)¡×¤ò½éÈäÏª¡£Â³¤¯MC