¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØSPY¡ßFAMILY £²¡Ù¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ÖÇúÃÆ¸¤ÊÓ¡õ¹ë²ÚµÒÁ¥ÊÓ¡×¤Ë·èÄê¡£¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥È¤Ê¤É¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ë¥á¤â³Ú¤·¤ß¡ª¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason3¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¸¶ºî¤Ï¡¢±óÆ£Ã£ºÈ¤¬2019Ç¯3·î¤è¤ê¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡õ¥Û¡¼¥à¥³¥á¥Ç¥£¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¡£¸½ºß¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï3800ËüÉô¤òÆÍÇË¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¡Ê10·î¸½ºß¡¢Season 3ÊüÁ÷Ãæ¡Ë¡¢2023