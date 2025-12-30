Ãæ¹ñ·³¤ÏºòÆü¤Ë°ú¤­Â³¤­¤­¤ç¤¦¤âÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Î¼ÂÃÆ¼Í·â¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤¬·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ·³¤ÎÅìÉôÀï¶è¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¤­¤ç¤¦¸áÁ°¡¢¡ÖÎ¦·³ÉôÂâ¤¬ÂæÏÑÅçËÌÉô¤Î³¤°è¤ËÄ¹µ÷Î¥²ÐÎÏ¼ÂÃÆ¼Í·â¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÂ¿Ï¢Áõ¥í¥±¥Ã¥ÈË¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸á¸å¤Ë¤ÏÆîÉô³¤°è¤Ë¤âÄ¹µ÷Î¥¼ÂÃÆ¼Í·â¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï¡ÖÉÑÈË¤Ê·³»öÅª°µÎÏ¤Î¶¯²½¤ÏÀÕÇ¤¤¢¤ë