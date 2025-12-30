¥ï¥·¥ó¥È¥ó³¤·³·³½Ì¾òÌó¤Î·ë²Ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡©Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢¼çÍ×Àï¾¡¹ñ¤Ï²áÅÙ¤Ê·ú´Ï¶¥Áè¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö»þ¤Î¼çÎÏ´Ï¡ÊÀï´Ï¡¦½äÍÎÀï´Ï¡Ë¡¢¶õÊì¤Ê¤É¤ÎÊÝÍ­ÎÌ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó³¤·³·³½Ì¾òÌó¡×¤ò1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤Ë·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡© ¶â¹äÂå´Ï¤Î´°À®Í½ÁÛ¿Þ¤³¤ÎºÝ¡¢Àï´Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¢Ìò¸å20Ç¯¤ò·Ð²á¤·¤¿´ÏÄú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âå´Ï·úÂ¤¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¾òÌóµ¬Äê¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü