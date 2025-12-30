2025Ç¯12·î26Æü¤Ë¥â¥¹¥¯¥ï¤Ç¥í¥·¥¢¾å±¡¤Î¥³¥µ¥Á¥ç¥ÕÉûµÄÄ¹¤é¤È²ñÃÌ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬µ¢¹ñ¸å¡¢ÃÏ¸µ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚ½¡ÃËµÄ°÷¤Ï¥í¥·¥¢Â¦¤Ë¡¢ÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÊýÊè»²¤ÎºÆ³«¤ä°ÂÁ´Áà¶È¤Îµù¶È¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ×Ë¾¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢Â¦¤«¤é¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤âÊÆ¥í¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÄäÀï¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆüËÜÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤ÇÊè»²¤ÏºÆ³«¤Ç¤­¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚµÄ°÷¤Ï¡¢Æü