¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç£³£°Æü¡¢¸ø³«·×ÎÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè£±»î¹ç¤ÇÀï¤¦Î¾¼Ô¤¬ÍðÆ®À£Á°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë¥ê¥ß¥Ã¥È£¶£±¡¦£°¥­¥í¤Ç°ìÈ¯¥¯¥ê¥¢¤·¤¿·×ÎÌ¸å¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¡£¥¸¥ç¥ê¡¼¤È°²ß·ÎµÀ¿¤¬Æ¬¤ÈÆ¬¤òÆÍ¤­¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¶Üß·¤¬¥¸¥ç¥ê¡¼¤Î¼óÉÕ¶á¤ò²¡¤·¤ÆÆÍ¤­Êü¤·¤¿¡£»Ê²ñ¼Ô¤¬¡Ö¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤¹Ãæ¤Ç¡¢¶Üß·¤¬¡Ö»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ