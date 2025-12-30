ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿ùÌî¿¿¼Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê35¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè1»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿ùÌî¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÅß¤ÎÂ­²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÈÕ½©¤Ë¡¢Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ­¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»Êó¹ð¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÄº¤­¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¾®¤µ¤¯¤È¤âÎÏ¶¯¤¤Ì¿¤òÁ°¤Ë¡¢°¦¤ª¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö2025Ç¯¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë½õ¤±¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È