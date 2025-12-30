¤«¤Ä¤Æ¿åÃå¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½÷À­¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÐÎµÌç¤À¤Ã¤¿¡£²½¾ÑÉÊ¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢´À¤ä¿å¤ËÉé¤±¤Ê¤¤²Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤¬¿åÃå»Ñ¤ÇÀëÅÁ¤·¤¿¡£1975Ç¯¤Î²­Æì¹ñºÝ³¤ÍÎÇîÍ÷²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢1977Ç¯¤ËJAL¤¬»Ï¤á¡¢ÍâÇ¯¤ËANA¤¬»²Àï¤·¤¿¡Ö²­Æì¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ç¤â¥­¥ã¥ó¥®¥ã¥ë¤¬¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¿ô¤òÂç¤­¤¯¿­¤Ð¤·¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë¶È³¦¤Ï¿åÃå»Ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¡¢¿åÃåÁÇºà¥á¡¼¥«¡¼¤âÈÎÂ¥¤Î¤¿¤á¤ËËèÇ¯¥­¥ã