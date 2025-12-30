²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤ÏÃÈ¤«¤¤Æü¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥³¡¼¥È»Ñ¤Î°¦¸¤¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ª¥Ó¡¼¤¬¡¢¥É¥¢¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤­¤¿¡ª¡×¤Èµ­¤·¤¿¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿ÈÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤±¤ºÆß¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ç¯Ëö¤ÎÍÑ°Õ¤Ï¤Á¤ã¤Ã¤Á¤ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢²èÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥ë¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ó¡¼¥à¤ò¤É¤¦¤¾¡×¤È¤â¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥° @fendi