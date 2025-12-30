女優でタレント柴田理恵（66）が29日、フジテレビ系「イット！」の年末特番「超しらべてみたら」（午後6時10分）に出演。劇団を立ち上げた当初について語った。今年で芸歴45年目。25歳で久本雅美らと劇団WAHAHA本舗を立ち上げて、設立当初の思い出を語った。当時住んでいた場所について柴田は「もちろん、風呂なしは当たり前で（家賃）3万円のアパートだった。お風呂入りたいと思うじゃないですか、台所のシンクで体を洗うわけです