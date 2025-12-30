京都府京田辺市出身のモデル・タレントで今春、同市のＰＲ大使に就任した大倉士門さん（３２）の名前を冠したポスター掲示スペースが、ＪＲ京田辺駅改札前の自由通路に登場した。親しみを込めて「士門ロード」としてアピールしていく。【写真】新たな名所に！？由来となったモデルは……「地元愛強め」という大倉さんの魅力を生かし、情報発信につなげようと市が企画した。同駅の１日あたり乗降客数は約１万１千人といい、目