Âè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¤Ï30Æü¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯8¶¯¤ÎÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬Âè1¡Ë¤ÏÁá°ðÅÄ¼Â¡ÊÅìµþÂè2¡Ë¤ò38¡½24¤ÇÇË¤ê3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÃÞ»ç¡ÊÊ¡²¬Âè2¡Ë¤ÏÀ»¸÷³Ø±¡¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤ò72¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢²Ö±à¤Ç¤Î¥Á¡¼¥àºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤Ç½é¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£Á°²ó8¶¯¤ÎÂçÊ¬ÅìÌÀ¤ÏÃæÉôÂç½ÕÆüµÖ¡Ê°¦ÃÎÂè1¡Ë¤È26¡½26¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¤¬ÃêÁª¤Ç3²óÀï½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¡£Ä¹ºêËÌÍÛÂæ¤ÏÎ©Ì¿´Û·Ä¾Í¡ÊÆîËÌ³¤Æ»¡Ë¤ò80¡½7¤ÎÂçº¹¤Ç