¤Û¤í¿ì¤¤´é¤Ç¸ªÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤â»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î?ËºÇ¯²ñ?¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯ÆüËÜÂåÉ½¥·¥§¥Õ¤ò¤Ä¤È¤á¤¿À¾Ë§¾È¤µ¤ó¡£¡Ö¹±Îã¤Î²¬ÅÄ¥¸¥ã¥Ñ¥óËºÇ¯²ñ¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÇ½³è¤µ¤ó¤È¿¹ÊÝ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢1998Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¡¢2010Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤òÎ¨¤¤¤¿¸µÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î²¬ÅÄÉð»Ë¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½ÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤ä¡¢¸µÂåÉ½GK