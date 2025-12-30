佐渡市の加茂湖で、特産のカキの水揚げが始まっています。 加茂湖は海水と淡水が混ざり合う汽水湖で 身がふっくらとして甘みが強いカキの産地として知られています。 去年は原因不明の生育不良などで記録的な不漁でしたが、 今年は身の入りや育ち具合が順調で生産者も胸をなでおろしています。 ■加茂湖漁業協同組合山本博文組合長 「非常に身が締まって旨味の凝縮されたおいしいカキです。 是非食べていただきたい