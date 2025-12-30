男性アイドルグループ「SHY」がCDデビュー曲「ごめんなSHY」のミュージックビデオ（MV）をグループの公式YouTubeチャンネルで公開した。9人は来年1月28日にCDデビューすることが決定。同曲はグループ初のMVとなる。本物の校舎の中で制服風の衣装を着たメンバーが歌い踊る姿にファンから「SHY（最）高！」、「これからも愛させてくだSHY」と喜びの声が集まっている。メンバーの新井椋清は「色々な場所で撮影させていただき