日本テレビの杉野真実アナウンサー（35）が30日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。【写真】花束と仲間たちに囲まれ…笑顔で妊娠を報告した杉野真実投稿で「冬の足音が聞こえる晩秋に、第一子を出産しました」と報告。赤ちゃんの両足のショットを公開。続けて「ここまで温かいエールを頂き、ありがとうございました」と感謝。「小さくとも力強い命を前に、愛おしい気持ちで過ごしています」とつづった。今