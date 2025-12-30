10月18日、立川・昭和記念公園。よく晴れた公園に似つかわしくない緊張感が張り詰める。第102回箱根駅伝予選会。オレンジの伝統校・法政大学は、17.4km通過時点で9位、10名のフィニッシュも5番目。しかし-- 「10位、立教大学--」 10位までに法政大学が呼ばれることはなかった。10との差、わずか17秒の11位。オレンジの襷が途切れた瞬間、選手たちは表情を失くした。 報告会終了後、涙に暮れたエース・大島史也（4年）は筆