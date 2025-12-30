高市首相 戦略的財政出動で好循環生み出す強い経済の構築を目指す 成長戦略を加速させていくためには金融の力が必要 来夏までに日本経済潜在力を解き放つ新戦略策定 世界の資本がわが国に流れ込む好循環生み出す 強い経済実現に金融資本市場の役割は極めて重要だ