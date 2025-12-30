ドル円１５６．０５近辺、ユーロドル１．１７８０近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は156.05近辺、ユーロドルは1.1780近辺での推移。本日これまでのレンジは、ドル円が155.93から156.34まで。ユーロドルは1.1766から1.1780まで。いずれも見慣れた水準での振幅にとどまっている。ドル指数は低下しており、ドル売りがやや優勢。特に銀相場の底打ちや原油価格の堅調さを背景に、豪ドル/ドルが足元で高