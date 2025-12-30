黒竜江省ハルビン市双城区の農地で作業をするトラクター。（１０月１４日撮影、ハルビン＝新華社記者／孫暁宇）【新華社北京12月30日】中国国家統計局は30日、2024年の全国農業・関連産業の増加値（付加価値額）は20兆6173億元（1元＝約22円）だったと発表した。国内総生産（GDP）に占める割合は15.3％となった。農業・関連産業増加値を産業別にみると、1次産業が44.4％、2次産業が27.1％、3次産業が28.4％を占めた。1次産業