フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」が２８日に放送され、俳優・沢村一樹、女優・水野美紀、モデルでタレントのみちょぱこと、池田美優がＭＣを務めた。この日のゲストは、来年１月３日に放送される同局系「１１９エマージェンシーコール２０２６ＹＯＫＯＨＡＭＡＢＬＡＣＫＯＵＴ」で共演する長野博、一ノ瀬颯、前原滉。一ノ瀬は「２０１８年が転機」と占われると「そうですね…。本当、受験にもすごい恵ま