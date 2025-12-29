12月29日（現地時間28日、日付は以下同）。ロサンゼルス・クリッパーズは、ホームのインテュイット・ドームでデトロイト・ピストンズへ一度もリードを許さず、最大26点差をつけて112－99で完勝した。 相手はイースタン・カンファレンス首位の24勝8敗で、ディフェンシブ・レーティング110.9でリーグ2位の堅守を誇るピストンズながら、クリッパーズは上位チーム