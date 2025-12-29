12月29日（現地時間28日、日付は以下同）。トロント・ラプターズは、ホームのスコシアバンク・アリーナでゴールデンステイト・ウォリアーズを迎えた。 試合は第4クォーター残り1分43秒で、ステフィン・カリーの3ポイントシュートが決まり、アウェーのウォリアーズが7点をリード。するとラプターズはスコッティ・バーンズのダンク、ブ