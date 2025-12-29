本気で日本一を目指した戦いは、ベスト16という結果で幕を閉じた。 「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」の男子3回戦は、帝京長岡高校に61－68で無念の敗戦。試合後、仙台大学附属明成高校（宮城県）の小田嶌秋斗（3年）は目を赤くし、呼吸を整えながら取材に応じた。 「入学して、久夫先生が亡くなってしまって、その時の3年生が一番辛かったと