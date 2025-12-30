12月30日（現地時間29日、日付は以下同）。オクラホマシティ・サンダーのアイザイア・ハーテンシュタインが、左ふくらはぎを痛めたことで戦線離脱することになると『ESPN』が報じた。 チーム側は復帰までのタイムラインなどを発表していないものの、ハーテンシュタインは30日のアトランタ・ホークス戦を欠場。今シーズンは右ヒラメ筋の肉離れのため11月末から6試合連続で欠場していた