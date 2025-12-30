12月29日（現地時間28日、日付は以下同）。ロサンゼルス・クリッパーズのカワイ・レナードが、デトロイト・ピストンズ戦でキャリアハイの55得点に11リバウンド5スティール3ブロックの大暴れを見せ、チームを4連勝へ導いた。 レナードが50得点ゲームをマークしたことで、NBAの2025－26レギュラーシーズンは、1月を迎える前の時点で計9選手が50得点超えを記録。