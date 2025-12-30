12月30日（現地時間29日）。ミルウォーキー・バックスは、敵地スペクトラム・センターへ乗り込み、シャーロット・ホーネッツを123－113で下し、直近4戦を3勝1敗とした。 バックスでは、5本の3ポイントシュートを沈めたボビー・ポーティスが25得点、ヤニス・アデトクンボが24得点7アシスト、マイルズ・ターナーが23得点6リバウンド4ブロック、ケビン・ポ