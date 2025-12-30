30日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日清算値比20円高の5万500円で取引を終えた。出来高は1万7896枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万339.48円に対しては160.52円高。 株探ニュース