30Æü15»þ45Ê¬¡¢TOPIXÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ6.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î3420¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£½ÐÍè¹â¤Ï3Ëü8049Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎTOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍ3408.97¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï11.03¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹