今年も残すところあと２日です。 長岡市寺泊では多くの人がカニなど年末年始の食材を買い求めていました。 多くの買い物客でにぎわう長岡市寺泊の「魚の市場通り」。 カニやいくらなどの年末年始に食べる海産物を購入する人や浜焼きを食べる人の姿がありました。 ■買い物客 「自宅で食べるようのカニを買いに。家族であすの夜に食べようかなと思って」 ■買い物客 「きょうはタコの足と数の子、えごも買いました」「