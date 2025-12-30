コメの食味を競う国際大会で佐渡市の会社が栽培したコメが最高ランクの国際総合部門で 「金賞」を受賞しました。 この会社は佐渡市で農業を手掛けるベンチャー企業「ｎａｃｏ」です。 12月、茨城県で開かれた「米・食味分析鑑定コンクール」で国内外から出品された 約５千点のコメの中から最高ランクの国際総合部門で「金賞」を受賞。 １７日に代表の本間涼さんと荒井瑠伽さんが佐渡市長に報告しました。