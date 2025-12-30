治療の対価として病院や診療所に支払われる診療報酬。その改定は2年に一度行われますが、全国の病院が赤字に悩む中、政府は診療報酬を2026年度に2.22％引き上げることを決めました。病院の経営が苦しいと私たちの医療にどう影響するのでしょうか。実情を取材しました。診療報酬とは、病院などが行う診察や手術といった医療サービスに対し、国が設定した価格のことで、病院や診療所、薬局などの主な収入源で、スタッフの人件費や医