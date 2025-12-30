NHK『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などで知られ、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。来年の目標について綴りました。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「この年末で来年の目標が見えて来ました〜」 【ＡＬＳ闘病】津久井さんは、視線入力でパソコンを操作していることを綴り、「楽しくてついついお約束の時間をオーバー〜」と投稿。