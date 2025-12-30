24日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスは、2026年1月3日（土）、4日（日）にヤマト市民体育館前橋で行われるSVリーグ女子第10節 Astemoリヴァーレ茨城戦において「新春！ウイングスくじ」を販売することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 このくじは1回1,000円で全5種類となっており、3日（土）のGAME1では一等に全選手サイン入りボール、4