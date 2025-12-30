25日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、おおきにアリーナ舞洲で開催するホームゲームに学生を招待することをクラブ公式サイトで発表した。 対象となるのは大学生（短大・大学院生含む）、専門学生、高校生、中学生、小学生などの学生で、3階指定席もしくは2階指定席に各試合500名を無料招待するとのことだ。 なお、観戦する方全員が学生である必要があり、申込枚