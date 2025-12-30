お笑いタレントの渡辺直美（38）が28日に放送されたニッポン放送の年末特番「パンサー向井のチャリで60分」（後7・00）にゲスト出演。来年2月に東京ドームで行う単独ライブのタイトルがプチ炎上したことを告白した。芸歴20年目の節目を迎える来年2月11日に、東京ドームでのライブ「渡辺直美（20）in東京ドーム」開催を予定している渡辺。「渡辺直美という名前が知られてから20年っていうので。デビューが早かったから、テレビ