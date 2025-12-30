V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の東京ヴェルディは30日（火）、2026年1月24日（土）、25日（日）に板橋区立小豆沢体育館で開催されるレーヴィス栃木戦に、板橋区内在住、在勤、在学の方を無料招待すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今回、東京Ｖは板橋区内在住、在勤、在学の中学生以下と大人（高校生以上）を対象に各日30組60名を招待する。申し込みはアンケートフォームに